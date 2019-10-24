Hentbol: Erkekler Challenge Kupası

Beykoz Belediyespor Hentbol Takımı, Erkekler Challenge Kupası 3. turunda Litvanya'nın Granitas-Karys ekibiyle karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Belediyespor ile Granitas-Karys arasındaki iki karşılaşmada İstanbul'da oynanacak.

Turun ilk maçı 23 Kasım Cumartesi günü, rövanşı ise 24 Kasım Pazar günü Recep Şahin Köktürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılacak. Her iki karşılaşmada saat 17.00'de başlayacak.