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Hentbol: Erkekler Challenge Kupası

1 saat önce

Beykoz Belediyespor Hentbol Takımı, Erkekler Challenge Kupası 3. turunda Litvanya'nın Granitas-Karys ekibiyle karşılaşacak.

Hentbol: Erkekler Challenge Kupası, System.String[]

Beykoz Belediyespor Hentbol Takımı, Erkekler Challenge Kupası 3. turunda Litvanya'nın Granitas-Karys ekibiyle karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Belediyespor ile Granitas-Karys arasındaki iki karşılaşmada İstanbul'da oynanacak.

Turun ilk maçı 23 Kasım Cumartesi günü, rövanşı ise 24 Kasım Pazar günü Recep Şahin Köktürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılacak. Her iki karşılaşmada saat 17.00'de başlayacak.

Litvanya, Beykoz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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