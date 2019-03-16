Hentbol: Erkekler Süper Lig
1 saat önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Mogaz, Adıyaman Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Mogaz, Adıyaman Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 16-9 üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 34-23 kazandı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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