Son Dakika Haberleri: Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

1 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Mogaz, Adıyaman Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Mogaz, Adıyaman Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 16-9 üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 34-23 kazandı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Beşiktaş Mogaz, Spor
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