Hentbol: Erkekler Süper Lig
1 saat önce
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında SELKA Eskişehir Hentbol sahasında, Nilüfer Belediyespor'u 30-24 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında SELKA Eskişehir
Hentbol sahasında, Nilüfer Belediyespor'u 30-24 yendi. Porsuk
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 17-11 önde tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:15 Kaynak: AA
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