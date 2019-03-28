Son Dakika Haberleri: Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

1 saat önce

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında SELKA Eskişehir Hentbol sahasında, Nilüfer Belediyespor'u 30-24 yendi.

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında SELKA Eskişehir Hentbol sahasında, Nilüfer Belediyespor'u 30-24 yendi.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 17-11 önde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:15 Kaynak: AA

Spor
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