Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

6 saat önce

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda CIP Travel Antalyaspor'u 27-21 yendi.

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Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda CIP Travel Antalyaspor'u 27-21 yendi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini Beşiktaş Aygaz, 13-6 önde tamamlandı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş Aygaz, karşılaşmadan 27-21 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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