Hentbol: Erkekler Süper Lig
16 dakika önce
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. haftanın son maçında Beykoz Belediyespor, MYK Hentbol'u 29-26 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. haftanın son maçında Beykoz Belediyespor, MYK Hentbol'u 29-26 yendi.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-12 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı da 29-26 kazandı.
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