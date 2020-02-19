Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

16 dakika önce

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. haftanın son maçında Beykoz Belediyespor, MYK Hentbol'u 29-26 yendi.

Hentbol: Erkekler Süper Lig, System.String[]

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. haftanın son maçında Beykoz Belediyespor, MYK Hentbol'u 29-26 yendi.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-12 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı da 29-26 kazandı.

Merkez Yürütme Kurulu, Beykoz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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