Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

6 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)

13.00 CIP Travel Antalyaspor- Spor Toto (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

15 Mart Pazar:

18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)

Öte yandan Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 17. hafta erteleme maçı yarın 15.00'te Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Güneysu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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