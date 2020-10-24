Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanması planlanan 5 maçın üçü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenirken, ikisi oynandı.
Ligde İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol, Beykoz Belediyespor- Spor Toto ile Güneysuspor- Beşiktaş Aygaz müsabakaları ertelendi.
Diğer maçlarda ise Nilüfer Belediyespor deplasmanda İstanbul Üniversitesi Spor Birliği'ni 35-24, Antalyaspor da rakip sahada Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 39-30 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika Spor