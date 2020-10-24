Hentbol: Erkekler Süper Lig

Diğer maçlarda ise Nilüfer Belediyespor deplasmanda İstanbul Üniversitesi Spor Birliği'ni 35-24, Antalyaspor da rakip sahada Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 39-30 yendi.

Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasına sert tepki: Usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranış

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek