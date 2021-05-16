Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi.

Ligde yapılan 22. ve son hafta karşılaşmalarının ardından Spor Toto, şampiyonluğunu ilan etti. Spor Toto'nun ardından Beşiktaş Aygaz ikinci, Beykoz Belediyespor ise üçüncü oldu. Bu takımlar yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı.

Sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, 11. sırada bitiren Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Başkent Akademi ile 12. ve son sıradaki İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, 1. Lig'e düştü. Bu takımların yerine gelecek sezon Süper Lig'de 1. Lig'den yükselen Eskişehir Ormanspor, Yeni Mamak ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Ligin son haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Güneysuspor: 22-33

Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 24-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 38-27

Antalyaspor-Beykoz Belediyespor: 30-34

MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz: 28-39

Beşiktaş'ın serisi sona erdi

Spor Toto'nun şampiyonluğa ulaşmasıyla Beşiktaş'ın 11 sezon üst üste şampiyonluk serisi sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Erkekler Süper Lig'de 2008-2009'da başlayan süreçte 11 sezon üst üste şampiyon oldu. Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler şampiyon ilan edilmeden iptal edildi.

Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Spor Toto, uzun süre lige ambargo koyan Beşiktaş Aygaz'ın serisini de bitirdi.

Puan durumu

Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G M B A Y AV P 1. SPOR TOTO 22 19 1 2 711 546 165 40 2. BEŞİKTAŞ AYGAZ 22 18 2 2 708 568 140 38 3. BEYKOZ BELEDİYESPOR 22 18 2 2 702 571 131 38 4. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 22 16 5 1 688 581 107 33 5. NİLÜFER BELEDİYESPOR 22 15 6 1 672 594 78 31 6. GÜNEYSUSPOR 22 11 11 0 662 638 24 22 7. KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR 22 8 12 2 675 742 -67 18 8. ANTALYASPOR 22 6 14 2 635 657 -22 14 9. MYK HENTBOL 22 5 16 1 567 679 -112 11 10. GÖZTEPE 22 4 16 2 589 687 -98 10 11. ÜMİTKÖY AİHL BAŞKENT AKADEMİ 22 3 18 1 600 756 -156 7 12. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ 22 1 21 0 537 727 -190 2

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