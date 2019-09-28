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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

39 dakika önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada son şampiyon Beşiktaş Aygaz, sahasında CIP Travel Antalyaspor'u 25-23 yendi.

Hentbol: Erkekler Süper Ligi, System.String[]

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada son şampiyon Beşiktaş Aygaz, sahasında CIP Travel Antalyaspor'u 25-23 yendi.

Süleyman Seba Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı, 14-11 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla salondan 25-23 galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasına yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:50 Kaynak: AA
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