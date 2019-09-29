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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

47 dakika önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasına 2 karşılaşmayla devam edildi.

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Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasına 2 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakaların skorları şöyle:

Spor Toto- Güneysu Spor: 29-23

MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 24-25

Güneysu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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