Hentbol: Erkekler Süper Ligi
47 dakika önce
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasına 2 karşılaşmayla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasına 2 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakaların skorları şöyle:
Spor Toto- Güneysu Spor: 29-23
MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 24-25
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