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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

1 saat önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla tamamlandı.

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Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla tamamlandı.

Maltepe Müzahir Sille Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyespor, Göztepe'yi 23-21 mağlup etti.

Beykoz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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