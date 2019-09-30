Hentbol: Erkekler Süper Ligi
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Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:38 Kaynak: AA
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla tamamlandı.
Maltepe Müzahir Sille Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyespor, Göztepe'yi 23-21 mağlup etti.
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