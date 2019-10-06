Hentbol: Erkekler Süper Ligi
32 dakika önce
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçları oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçları oynandı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Güneysu Spor- Beykoz Belediyespor: 19-26
Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 24-25
Göztepe- Beşiktaş Aygaz: 23-30
CIP Travel Antalyaspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-22
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