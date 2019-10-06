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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

32 dakika önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçları oynandı.

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Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçları oynandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Güneysu Spor- Beykoz Belediyespor: 19-26

Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 24-25

Göztepe- Beşiktaş Aygaz: 23-30

CIP Travel Antalyaspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-22

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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