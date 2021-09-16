Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig mücadelesi yarın başlayacak.
Ligde 2021-2022 sezonunun ilk maçında Antalyaspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Antalya'da karşı karşıya gelecek.
Çift devreli olarak 13 takımla oynanacak ligi sezon sonunda ilk sırada bitiren takım şampiyonluğa ulaşacak; son iki sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.
Sezonu ilk 3 sırada tamamlayan takımlar ve Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanacak.
Ligde 1. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Antalya)
18 Eylül Cumartesi:
14.00 Nilüfer Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
14.00 Tokat Gençlikspor- Eskişehir Ormanspor (Ali Yücel)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto (Köyceğiz)
16.00 Mamak Belediyesi Gençlikspor- MYK Hentbol (THF)
22 Eylül Çarşamba
16.00 Beykoz Belediyespor- Hatayspor (Recep Şahin Köktürk)
İlk haftayı Beşiktaş'ın bay geçtiği ligde sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
Kaynak: AA
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