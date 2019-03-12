Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Gençlik Spor'un ligden çekilmesiyle son dörde kalan 1955 Batman Belediyespor'un ardından kupada yarı finale yükselecek diğer üç takım, yarın oynanacak maçlarla belli olacak.



Çeyrek final rövanş karşılaşmalarının programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Yarın:



15.00 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk) (39-35)



17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Üçevler) (23-36)



19.00 Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol (Celal Atik) (22-30)

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