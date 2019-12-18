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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
6 saat önce
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları oynanan 3 karşılaşmayla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları oynanan 3 karşılaşmayla başladı.
B Grubu:
Aydın PTT-Göztepe: 30-41
C Grubu:
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor: 45-31
Sebenspor- Güneysu: 28-40
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