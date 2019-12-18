Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

6 saat önce

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

B Grubu:

Aydın PTT-Göztepe: 30-41

C Grubu:

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor: 45-31

Sebenspor- Güneysu: 28-40

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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