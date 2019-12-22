Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

6 saat önce

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Turu'nda grup maçları sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Turu'nda grup maçları sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

Kupada bugün 2 grupta yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Beykoz Belediyespor- Spor Toto: 23-28

Tokat Gençlik-Başkent Akademi: 27-28

C Grubu:

Güneysu- Köyceğiz Belediyespor: 31-25

Bahçelievler Belediyespor-Sebenspor: 33-29

Çeyrek finalistler belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşti.

İlk tur maçları sonucunda gruplarında ilk sırayı alan Spor Toto, Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, gruplarını ikinci sırada tamamlayan Beykoz Belediyespor, Göztepe ve Güneysu ile en iyi üçüncü olan Seyhan Belediyespor çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu 7 takımla birlikte geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş Aygaz çeyrek finalde mücadele verecek.

Çeyrek final kura çekiminde Beşiktaş Aygaz, Spor Toto, Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor 1. torbada, Beykoz Belediyespor, Göztepe, Güneysu ve Seyhan Belediyespor ise 2. torbada yer alacak.

Türkiye Kupası, Beykoz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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