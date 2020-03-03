Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

6 saat önce

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş Mogaz, Güneysuspor'u 32-26 yenerek finale yükseldi.

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası, System.String[]

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş Mogaz, Güneysuspor'u 32-26 yenerek finale yükseldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 32-26 kazandı.

Rakibine ilk maçta da 34-23 üstünlük kuran Beşiktaş Mogaz, adını finale yazdırdı.

Beşiktaş Mogaz, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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