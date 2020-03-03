Son Dakika › Spor › Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
6 saat önce
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş Mogaz, Güneysuspor'u 32-26 yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:06 Kaynak: AA
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş Mogaz, Güneysuspor'u 32-26 yenerek finale yükseldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 32-26 kazandı.
Rakibine ilk maçta da 34-23 üstünlük kuran Beşiktaş Mogaz, adını finale yazdırdı.
Son Dakika Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler Fenerbahçe'den son dakika yeni hoca açıklaması