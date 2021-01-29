Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine, 3 maçla devam edildi.
Kupanın ikinci gününde B Grubu'nda 2, D Grubu'nda ise 1 maç yapıldı.
Gruplarında 2'de 2 yapan Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Aygaz, çeyrek finale yükseldi.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu (Adana)
Seyhan Belediyespor-Nülüfer Belediyespor: 29-36
Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-29
D Grubu (Tokat)
Beşiktaş Aygaz-Göztepe: 25-18
Kaynak: AA
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