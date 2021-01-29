Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

29.01.2021 19:15
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası, System.String[]

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine, 3 maçla devam edildi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine, 3 maçla devam edildi.

Kupanın ikinci gününde B Grubu'nda 2, D Grubu'nda ise 1 maç yapıldı.

Gruplarında 2'de 2 yapan Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Aygaz, çeyrek finale yükseldi.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu (Adana)

Seyhan Belediyespor-Nülüfer Belediyespor: 29-36

Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-29

D Grubu (Tokat)

Beşiktaş Aygaz-Göztepe: 25-18

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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