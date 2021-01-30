Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine 5 maçla devam edildi.
Kupanın üçüncü gününde B Grubu'nda 2, A Grubu, C Grubu ve D Grubu'nda ise birer maç yapıldı.
Bugün oynanan maçların ardından A Grubu'nda Antalyaspor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'nda da Göztepe çeyrek finale yükseldi.
A Grubunda iki takımın Kovid-19 nedeniyle kupadan çekildiği belirtilirken, C Grubu'nda ise çeyrek finale kalan takımlar 1 Şubat'taki maçtan sonra belli olacak.
Kupada dünkü maçlarda gruplarında 2'de 2 yapan Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Aygaz da çeyrek finale çıkmıştı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu: (Hatay)
Antalyaspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 28-27
B Grubu: (Adana)
Beykoz Belediyespor-Nülüfer Belediyespor: 25-21
Köyceğiz Belediyespor- Seyhan Belediyespor: 30-19
C Grubu: (İstanbul)
Bahçelievler Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-34
D Grubu: (Tokat)
Tokat Gençlik-Göztepe: 28-32
Kaynak: AA
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