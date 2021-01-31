Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

İstanbul 'un ev sahipliği yaptığı C Grubu müsabakaları yarın tamamlanacak. Gruptaki son maçta Spor Toto ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan İzmir Büyükşehir Belediyespor , grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

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