Hentbol Erkekler Türkiye Kupası C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 26-21 mağlup etti.
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu müsabakaları yarın tamamlanacak. Gruptaki son maçta Spor Toto ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Bu mücadeleyi kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.
Kaynak: AA
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