Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın yarı finalinde Spor Toto ile karşılaşacak.

Sahasındaki ilk maçı 27-26 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor , statü gereği deplasmanda daha fazla gol atan takım olarak adını yarı finale yazdırdı.

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