Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Öte yandan mücadeleyi takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi , maçın ardından soyunma odasında hentbolcuları tebrik etti.

Beşiktaş Aygaz, finalde Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi ile kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

Yarı final ilk maçında rakibini 41-25 yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçı da kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Göztepe'yi 37-27 mağlup ederek finale yükseldi.

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