Salon: Porsuk
Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz
Beşiktaş Aygaz: Taner Günay (Burak Turan), Enis Harun Hacıoğlu 3, Ömer Ozan Arifoğlu 3, Genco İlanç 8, Görkem Biçer 10, Kaabeche 2, Onur Ersin 2, Mehmet Demirezen
İzmir Büyükşehir Belediyespor: Sapun (Gökhan Şanlı), Orhan Sirgeligil 3, Şenol Boyar 3, Gökhan Örnek 9, Tolga Özbahar 7, Nevzat Kerem Direk 1, Mert Geçgel 1, Tiukin 2, Stojanovic 4, Refik Tuğyan
Devre: 17-14
Diskalifiye: Refik Tuğyan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
İki dakika cezası alanlar: Kaabeche (2), Mehmet Demirezen (Beşiktaş Aygaz), Orhan Sirgeligil, Stojanovic (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nı kazandı.
Kaynak: AA
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