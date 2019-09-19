Son Dakika Haberleri: Hentbol erkeklerde süper kupa sahibini buluyor
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Hentbol erkeklerde süper kupa sahibini buluyor

42 dakika önce

Hentbolda 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Aygaz ile 2018-2019 sezonu Türkiye Kupası yarı finalisti Beykoz Belediyesi GSK, pazar günü Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Hentbol erkeklerde süper kupa sahibini buluyor, System.String[]

Hentbolda 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Aygaz ile 2018-2019 sezonu Türkiye Kupası yarı finalisti Beykoz Belediyesi GSK, pazar günü Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası finalisti Selka Eskişehir HSK ve diğer yarı finalist 1955 Batman Belediyesi GSK'nın ligden çekilmesi nedeniyle, Beşiktaş Aygaz ve Beykoz Belediyesi GSK, Süper Kupa için mücadele edecek. 22 Eylül Pazar günü saat 13.00'te başlayacak maç, İstanbul Müzahir Sille Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası olarak oynanan turnuvayı 7 kez kazanan Beşiktaş Aygaz, 2010 yılından itibaren ise Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda kupayı 7 kez müzesine götürdü.

Her iki takım 2017 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelirken, maçı Beşiktaş Aygaz 28-26 kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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