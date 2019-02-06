Hentbol Gençler Kız Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te 2018-2019 Okul Sporları Hentbol Gençler Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik'te 2018-2019 Okul Sporları Hentbol Gençler Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın elinden aldılar. İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve hakemleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

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