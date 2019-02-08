Son Dakika Haberleri: Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol: Haftanın Programı

31 dakika önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor (THF)

17.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF)

10 Şubat Pazar:

13.00 Karşıyaka Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Zühtü Işıl)

15.00 CIP Travel Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Yeni Polatlı)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Ardeşen Turizm Fakültesi)

10 Şubat Pazar:

16.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:29 Kaynak: AA

Spor
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