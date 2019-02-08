Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



Erkekler Süper Lig



Yarın:



15.00 Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor (THF)



17.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF)



10 Şubat Pazar:



13.00 Karşıyaka Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Zühtü Işıl)



15.00 CIP Travel Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)



16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Celal Atik)



Kadınlar Süper Lig



Yarın:



13.00 Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Yeni Polatlı)



16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Celal Atik)



17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Ardeşen Turizm Fakültesi)



10 Şubat Pazar:



16.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

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