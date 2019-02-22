Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



Erkekler Süper Lig



24 Şubat Pazar:



13.00 MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor (THF)



13.00 Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Zühtü Işıl)



15.00 Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol (THF)



15.00 CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)



16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik)



17.00 Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)



Kadınlar Süper Lig



Yarın:



15.00 Polatlı Belediyespor-Samsun Gençlik (Yeni Polatlı)



16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)



17.00 Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)



24 Şubat Pazar:



14.00 Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



16.00 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Dikkaldırım)

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