Son Dakika Haberleri: Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol: Haftanın Programı

46 dakika önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbol: Haftanın Programı, System.String[]
Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

24 Şubat Pazar:

13.00 MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor (THF)

13.00 Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Zühtü Işıl)

15.00 Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol (THF)

15.00 CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik)

17.00 Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.00 Polatlı Belediyespor-Samsun Gençlik (Yeni Polatlı)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

24 Şubat Pazar:

14.00 Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Dikkaldırım)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:53 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Efecan Karaca ve Giorgios Tzavellas'ın Sözleşmelerini Uzattı

Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar'ın Ali Koç Paylaşımı, Hürriyet'teki Sonu Oldu Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hentbol: Haftanın Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]