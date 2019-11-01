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Hentbol: Haftanın programı

7 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

3 Kasım Pazar:

13.00 Güneysu- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş Aygaz (Üçevler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri)

17.00 MYK Hentbol- Beykoz Belediyespor (THF)

17.00 Göztepe-CIP Travel Antalyaspor (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.30 Yalıkavakspor- Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Görele Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başakspor (Görele)

17.00 Pazarspor- Muratpaşa Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:52 Kaynak: AA
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