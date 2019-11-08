Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
10 Kasım Pazar:
14.30 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
17.00 CIP Travel Antalyaspor- Güneysu (Süleyman Evcilmen)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor (Celal Atik)
10 Kasım Pazar:
15.00 Üsküdar Belediyespor- Görele Belediyespor (Çamlıca)
13 Kasım Çarşamba:
15.00 Muratpaşa Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)