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Hentbol: Haftanın programı

8 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

10 Kasım Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

17.00 CIP Travel Antalyaspor- Güneysu (Süleyman Evcilmen)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor (Celal Atik)

10 Kasım Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor- Görele Belediyespor (Çamlıca)

13 Kasım Çarşamba:

15.00 Muratpaşa Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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