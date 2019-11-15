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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 7. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 7. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

17 Kasım Pazar:

13.00 Güneysu-Göztepe (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Üçevler)

15.00 Spor Toto- Beşiktaş Aygaz (THF)

17.00 MYK Hentbol- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele)

17 Kasım Pazar:

16.00 Yalıkavakspor- Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Öte yandan, Yenimahalle Belediyespor- Pazarspor ile Kastamonu Belediyespor- Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları, Yenimahalle Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki maçlarından dolayı ertelendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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