Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 7. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

17 Kasım Pazar:

13.00 Güneysu-Göztepe (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Üçevler)

15.00 Spor Toto- Beşiktaş Aygaz (THF)

17.00 MYK Hentbol- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele)

17 Kasım Pazar:

16.00 Yalıkavakspor- Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Öte yandan, Yenimahalle Belediyespor- Pazarspor ile Kastamonu Belediyespor- Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları, Yenimahalle Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki maçlarından dolayı ertelendi.