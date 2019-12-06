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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.


Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.15 Mardin Büyükşehir Başakspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mardin Artuklu)

16.00 Görele Belediyespor- Pazarspor (Görele İlçe)

16.00 Yalıkavakspor- Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

8 Aralık Pazar:

15.00 Kastamonu Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

Erkekler Süper Lig

8 Aralık Pazar:

13.00 Nilüfer Belediyespor- Güneysu (Üçevler Spor Tesisleri)

13.00 Spor Toto-CIP Travel Antalyaspor (THF)

14.30 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

15.00 MYK Hentbol-Göztepe (THF)

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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