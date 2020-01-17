Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Pazarspor- Mardin Büyükşehir Başak (Mehmet Akif Pirim)

19 Ocak Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Yalıkavak- Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

22 Ocak Çarşamba:

15.00 Yenimahalle Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Güneysu- Spor Toto (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler Spor Tesisleri)

18.00 Göztepe- Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

29 Ocak Çarşamba:

19.00 CIP Travel Antalyaspor- Beşiktaş Aygaz (Antalya)

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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