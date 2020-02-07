Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

9 Şubat Pazar:

17.00 Pazarspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

18.00 Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

19.00 Yalıkavak- Mardin Büyükşehir Başak (Bodrum Binnaz Karakaya)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Güneysu- Beşiktaş Aygaz (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 MYK Hentbol-Spor Toto (THF)

9 Şubat Pazar:

18.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Evka-4 Naim Süleymanoğlu)

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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