Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 14. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

23 Şubat Pazar:

16.00 Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Yalıkavak- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Kastamonu Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başak (Kastamonu Atatürk)

19.00 Yenimahalle Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Güneysuspor-CIP Travel Antalyaspor (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

16.00 MYK Hentbol- Beşiktaş Aygaz (THF)

19.00 Spor Toto- Beykoz Belediyespor (THF)

Üsküdar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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