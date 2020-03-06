Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

7 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 16. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 16. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

8 Mart Pazar:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak- Üsküdar Belediyespor (Mardin Artuklu)

16.00 Görele Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Yalıkavak- Pazarspor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Göztepe (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

17.00 MYK Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (THF)

8 Mart Pazar:

17.00 Beykoz Belediyespor- Beşiktaş Aygaz (Recep Şahin Köktürk)

8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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