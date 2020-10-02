Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
17.00 Beşiktaş Aygaz- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
Yarın:
12.00 Antalyaspor- Güneysu (Süleyman Evcilmen)
15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler)
15.00 Köyceğiz Belediyespor- Beykoz Belediyespor (Muğla Menteşe)
5 Ekim Pazartesi:
18.00 Göztepe- İstanbul Üniversitesi (Celal Atik)
Not: Spor Toto- Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.
Kadınlar Süper Lig
4 Ekim Pazar:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Muratpaşa Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Süleyman Evcilmen)
16.00 Üsküdar Belediyespor- Görele Belediyespor (Çamlıca)
8 Ekim Perşembe:
16.00 Kastamonu Belediyespor- Aksaray Belediyespor (Aksaray)
Not: Elazığ Sosyal Yardımlaşma- Sivas Belediyespor ve Yalıkavak- Yenimahalle Belediyespor müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:55 - Kaynak: AA
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