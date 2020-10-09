Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e üçüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Güneysu- Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)
15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Nilüfer Belediyespor (THF)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (R. Şahin Göktürk)
16.00 İstanbul Üniversitesi- Beşiktaş Aygaz (Prof. Dr. Turgay Atasü)
18.00 MYK Hentbol- Antalyaspor (THF)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
12.30 Sivas Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Taha Akgül)
11 Ekim Pazar:
13.00 Konyaaltı Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Görele Belediyespor-Yalıkavak (Görele İlçe)
17.00 Yenimahalle Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
12 Ekim Pazartesi:
- Kaynak: AA
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