Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e üçüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Güneysu- Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Nilüfer Belediyespor (THF)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (R. Şahin Göktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi- Beşiktaş Aygaz (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 MYK Hentbol- Antalyaspor (THF)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

12.30 Sivas Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Taha Akgül)

11 Ekim Pazar:

13.00 Konyaaltı Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Görele Belediyespor-Yalıkavak (Görele İlçe)

17.00 Yenimahalle Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

12 Ekim Pazartesi:

19.00 Aksaray Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Aksaray)