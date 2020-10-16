Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
18 Ekim Pazar:
13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma- Anadolu Üniversitesi (Elazığ Yakup Kılıç)
15.00 Kastamonu Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Atatürk)
16.00 Görele Belediyespor- Aksaray Belediyespor (Görele İlçe)
16.00 Üsküdar Belediyespor- Sivas Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Yalıkavak- Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
19 Ekim Pazartesi:
18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
Erkekler Süper Lig
Bugün:
17.00 Beşiktaş Aygaz- Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
Yarın:
15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
15.00 Spor Toto- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (THF)
15.00 Göztepe- Güneysu (Gaziemir)
17.00 Antalyaspor- Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
Not: MYK Hentbol- Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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