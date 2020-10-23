Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
25 Ekim Pazar:
12.00 Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor (Taha Akgül)
13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
13.00 Aksaray Belediyespor-Yalıkavak (Aksaray)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Erkekler Süper Lig
Bugün:
17.00 Köyceğiz Belediyespor-Göztepe (Muğla Menteşe)
Yarın:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)
15.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (R. Şahin Köktürk)
16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.00 Güneysu-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)
17.30 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Antalyaspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
- Kaynak: AA
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