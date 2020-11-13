Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. ve Erkekler Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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