Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. ve Erkekler Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Kadınlar Süper Lig
15 Kasım Pazar:
12.30 Sivas Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)
13.00 Aksaray Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Aksaray)
16 Kasım Pazartesi:
14.00 Görele Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Görele İlçe)
Bu arada 18 Kasım Çarşamba günü 5. haftadan ertelenen Konyaaltı Belediyespor- Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşılaşmaları oynanacak.
Erkekler Süper Lig
Bugün:
17.00 Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediye Gençlik (Üçevler)
Yarın:
14.00 Antalyaspor-Göztepespor (Antalya Spor Salonu)
15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Beşiktaş Aygaz- Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)
15 Kasım Pazar:
15.00 Spor Toto- Güneysu (THF)
- Kaynak: AA
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