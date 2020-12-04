Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında tek karşılaşma yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Celal Atik)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi- Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)

15.00 Spor Toto-Göztepe (THF)

17.00 Antalyaspor- Beşiktaş Aygaz (Süleyman Evcilmen)

6 Aralık Pazar:

16.00 MYK Hentbol- Güneysu (THF)

Kadınlar Süper Lig

6 Aralık Pazar:

17.00 Muratpaşa Belediyespor- Görele Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Bu arada aynı gün saat 18.00'de 7. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.