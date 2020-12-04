Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında tek karşılaşma yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Celal Atik)
15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi- Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
15.00 Nilüfer Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)
15.00 Spor Toto-Göztepe (THF)
17.00 Antalyaspor- Beşiktaş Aygaz (Süleyman Evcilmen)
6 Aralık Pazar:
16.00 MYK Hentbol- Güneysu (THF)
Kadınlar Süper Lig
6 Aralık Pazar:
17.00 Muratpaşa Belediyespor- Görele Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
Bu arada aynı gün saat 18.00'de 7. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
- Kaynak: AA
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