Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma- Aksaray Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)
15.00 Muratpaşa Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
18.00 Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
31 Ocak Pazar:
16.00 Yalıkavakspor- Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Sivas Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.
Kaynak: AA
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