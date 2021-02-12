Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma- Konyaaltı Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

14 Şubat Pazar:

13.00 Üsküdar Belediyespor- Aksaray Belediyespor (Çamlıca)

Erkekler Süper Lig

Bugün:

20.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF)

Yarın:

15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi- Spor Toto (THF)

14 Şubat Pazar:

15.30 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Göztepe (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Güneysuspor- Antalyaspor (İyidere)