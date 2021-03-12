Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'e Türkiye Kupası maçları nedeniyle ara verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Aksaray Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Aksaray)

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

15.00 Kastamonu Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

16.00 Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Görele İlçe)

14 Mart Pazar:

13.00 Yalıkavakspor- Sivas Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Üsküdar Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)