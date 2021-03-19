Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
21 Mart Pazar:
14.00 Güneysuspor- Spor Toto (Güneysu)
14.00 Göztepe- Antalyaspor (Serdar Yereli)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Celal Atik)
16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-MYK Hentbol (Prof Dr. Turgay Atasü)
16.00 Köyceğiz Belediyespor- Beşiktaş Aygaz (Köyceğiz)
Kaynak: AA
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