Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de ise 18. hafta mücadeleleri oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, iki ligde maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Konyaaltı Belediyespor- Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Anadolu Üniversitesi- Aksaray Belediyespor (Porsuk)
15.00 Muratpaşa Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Erkekler Süper Lig
28 Mart Pazar:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysu (Üçevler Spor Tesisleri)
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)
15.30 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)
17.00 Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
Öte yandan MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.
Kaynak: AA
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