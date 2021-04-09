Hentbol: Haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 15. haftadan bir erteleme karşılaşması yapılacak.

Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı

"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük