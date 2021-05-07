Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Hentbol: Haftanın programı

07.05.2021 10:05
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Erkekler Süper Lig'de ise 21. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

8 Mayıs Cumartesi:

12.30 Sivas Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Üsküdar Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)

13.00 Konyaaltı Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Görele Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Görele İlçe)

17.00 Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)

9 Mayıs Pazar:

13.00 Aksaray Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

Erkekler Süper Lig

8 Mayıs Cumartesi:

14.00 Göztepe-MYK Hentbol (Serdar Yereli)

15.00 Beykoz Belediyespor- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Recep Şahin Köktürk)

9 Mayıs Pazar:

13.00 Güneysuspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

13.00 Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Köyceğiz)

15.00 Spor Toto- Antalyaspor (THF)

Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Hentbol, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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