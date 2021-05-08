Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 22. ve son haftanın tek maçıyla tamamlanacak. Erkekler Süper Lig'de ise 21. hafta 4 karşılaşmayla sona erecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre bu iki ligde yarın oynanacak maçların programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

13.00 Aksaray Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

Erkekler Süper Lig

13.00 Güneysuspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

13.00 Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Köyceğiz)

15.00 Spor Toto- Antalyaspor (THF)