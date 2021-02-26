Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma- Yenimahalle Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)

15.00 Kastamonu Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Kastamonu Atatürk)

16.00 Görele Belediyespor- Sivas Belediyespor (Görele İlçe)

17.30 Yalıkavakspor- Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya????)

28 Şubat Pazar:

13.00 Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Çamlıca)

Erkekler Süper Lig

Bugün:

15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-MYK Hentbol (THF)

Yarın:

15.00 Beykoz Belediyespor- Beşiktaş Aygaz (Recep Şahin Köktürk)

28 Şubat Pazar:

14.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Spor Toto (Prof. Dr. Turgay Atasü)

14.00 Güneysuspor-Göztepe (Güneysu)

16.00 Köyceğiz Belediyespor- Antalyaspor (Köyceğiz)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)